В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия
Властям поручили рекомендовать отмену массовых мероприятий в Кировской области. Решение принято штабом по предупреждению коронавирусной инфекции при правительстве региона.
С 17 марта в регионе отменяются все культурные и спортивные ивенты. Вводится запрет на проведение областных, межрегиональных и всероссийских соревнований на территории Кировской области до особого уведомления. Тренировки и занятия в физкультурно-спортивных учреждениях, а также выезды занимающихся в другие регионы остановлены.
Также с 17 марта на досрочные каникулы выведены все школьники области. Кировские вузы, колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение. Учащимся рекомендовано ограничить круг общения и избегать посещения массовых мероприятий.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU