В Кировской области поручено отменить все массовые мероприятия

17 Март 2020 2020-03-17T14:15:51+03:00

Все массовые культурные и спортивные мероприятия в регионе поручено отменить. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

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Властям поручили рекомендовать отмену массовых мероприятий в Кировской области. Решение принято штабом по предупреждению коронавирусной инфекции при правительстве региона.

С 17 марта в регионе отменяются все культурные и спортивные ивенты. Вводится запрет на проведение областных, межрегиональных и всероссийских соревнований на территории Кировской области до особого уведомления. Тренировки и занятия в физкультурно-спортивных учреждениях, а также выезды занимающихся в другие регионы остановлены.

Также с 17 марта на досрочные каникулы выведены все школьники области. Кировские вузы, колледжи и техникумы перешли на дистанционное обучение. Учащимся рекомендовано ограничить круг общения и избегать посещения массовых мероприятий.

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