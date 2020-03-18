Кировских школьников призвали готовиться к экзаменам дистанционно

18 Март 2020 2020-03-18T12:31:23+03:00

Изменить размер текста: A A

У школьников Кировской области начались досрочные каникулы. Это связано с эпидемиологической обстановкой в нашем регионе. Если ситуация не изменится, каникулы могут продлить или перевести учащихся на дистанционное обучение.

Но ребята в конце учебного года пишут проверочные работы и сдают экзамены.

- Начиная с 4-го класса ученики весной пишут всероссийские проверочные работы, готовиться к которым надо сейчас, - отметили в департаменте образования Кирова. - Материалы, банк заданий, демоверсии работ есть на образовательных сайтах, например, на сайте ВПР - https://4vpr.ru/.

Выпускники 9 и 11 классов проходят итоговую аттестацию, сдают единый государственный экзамен Подготовка к ним также уже началась. Задания и демонстрационные версии для самостоятельного выполнения можно найти на официальном портале государственной итоговой аттестации - http://gia.edu.ru/ru/, на сайте https://4ege.ru/gia-in-9/, на других образовательных ресурсах.

В связи с этим всем школьникам даны задания на каникулы и на период дистанционного обучения. Чиновники также обратились к родителям с просьбой -

интересоваться, какие возникают проблемы при выполнении заданий. И при необходимости помогать.

- На связи всегда классные руководители, кроме того, в дистанционном формате можно получить консультацию у любого педагога-предметника, - отметили в департаменте.

Родителей также призвали не отпускать детей в многолюдные места - торговые и развлекательные центры, кинотеатры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU