Музей железной дороги в Каринторфе продолжит возить пассажиров
Удаленный микрорайон Кирово-Чепецка не останется без связи с городом. Музей железной дороги, обслуживающий Каринскую узкоколейку, продолжит заниматься пассажирскими перевозками. Однако, с 23 марта стоимость проезда увеличится до 26 рублей. Об этом Музей рассказал на своей странице в соцсети.
Ранее было известно, что из-за финансовых проблем собственник не мог содержать узкоколейную дорогу. Но администрация Кирово-Чепецка и собственник после сложных переговоров смогли прийти к соглашению.
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ИСТОЧНИК KP.RU