Музей железной дороги в Каринторфе продолжит возить пассажиров

18 Март 2020 2020-03-18T12:24:44+03:00

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Удаленный микрорайон Кирово-Чепецка не останется без связи с городом. Музей железной дороги, обслуживающий Каринскую узкоколейку, продолжит заниматься пассажирскими перевозками. Однако, с 23 марта стоимость проезда увеличится до 26 рублей. Об этом Музей рассказал на своей странице в соцсети.

Ранее было известно, что из-за финансовых проблем собственник не мог содержать узкоколейную дорогу. Но администрация Кирово-Чепецка и собственник после сложных переговоров смогли прийти к соглашению.

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ИСТОЧНИК KP.RU