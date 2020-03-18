2020-03-18T12:24:44+03:00
Общество

Музей железной дороги в Каринторфе продолжит возить пассажиров

Но стоимость проезда решили увеличить
Александр МАКАРОВ
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Музей железной дороги продолжит перевозить пассажиров из Каринторфа. Фото: vk.com/railwaymuseumМузей железной дороги продолжит перевозить пассажиров из Каринторфа. Фото: vk.com/railwaymuseum
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Удаленный микрорайон Кирово-Чепецка не останется без связи с городом. Музей железной дороги, обслуживающий Каринскую узкоколейку, продолжит заниматься пассажирскими перевозками. Однако, с 23 марта стоимость проезда увеличится до 26 рублей. Об этом Музей рассказал на своей странице в соцсети.

Ранее было известно, что из-за финансовых проблем собственник не мог содержать узкоколейную дорогу. Но администрация Кирово-Чепецка и собственник после сложных переговоров смогли прийти к соглашению.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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