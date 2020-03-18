2020-03-18T11:46:54+03:00
Общество

В Кировской области из-за паводка временно закрылись мосты

Объездные пути есть во все населенные пункты
Александр МАКАРОВ
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Фото: vk.com/podslushano_chepetskФото: vk.com/podslushano_chepetsk
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Из-за повышения уровня воды в реках понтонные мосты начали закрывать. Как сообщает правительство Кировской области, население обеспечено всем необходимым. Запасли продукты питания, медикаменты и топливо.

Так, на период половодья в Кирове-Чепецке закрыли движение по понтонному мосту в Каринторф. До города люди могут доехать по узкоколейной железной дороге. По ней же в микрорайон привозят продукты.

Кроме того, закрыты наплавные мосты в:

- Кикнурском районе, через реку Большая Кокшага;

- Нолинском районе, через реку Воя в районе деревни Чащино. Объезд осуществляется через деревню Перевоз, имеется пешеходный мост.

Власти уверяют, что ситуация с мостами под контролем МЧС и правительства области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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