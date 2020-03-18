В Кировской области из-за паводка временно закрылись мосты
Из-за повышения уровня воды в реках понтонные мосты начали закрывать. Как сообщает правительство Кировской области, население обеспечено всем необходимым. Запасли продукты питания, медикаменты и топливо.
Так, на период половодья в Кирове-Чепецке закрыли движение по понтонному мосту в Каринторф. До города люди могут доехать по узкоколейной железной дороге. По ней же в микрорайон привозят продукты.
Кроме того, закрыты наплавные мосты в:
- Кикнурском районе, через реку Большая Кокшага;
- Нолинском районе, через реку Воя в районе деревни Чащино. Объезд осуществляется через деревню Перевоз, имеется пешеходный мост.
Власти уверяют, что ситуация с мостами под контролем МЧС и правительства области
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ИСТОЧНИК KP.RU