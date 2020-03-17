«Гордормостстрой» лишился 20 миллионов за плохо проделанную работу

17 Март 2020 2020-03-17T19:13:10+03:00

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«Гордормостстрой» взгрели за некачественное выполнение своих обязанностей. На очередном заседании депутатов Кировской Гордумы поставили ребром вопрос о качестве содержания тротуаров и пешеходных дорог в зимний период. О ситуации доложил начальник департамента городского хозяйства Сергей Зотин.

Между управлением дорожной и парковой инфраструктуры и ГДМС в 2018 году был заключен муниципальный контракт. Последний привлек еще несколько организаций к выполнению работ - КУУ-4, ККХ, КТС, «Нововятич», «Вятавтодор» и ИП Ведерникова. По словам Зотина, плохая уборка тротуаров связана в первую очередь с нехваткой техники и рабочих рук. Для качественной чистки требовалось 160 машин и более 400 человек. По факту работали 35 единиц техники и 118 человек. Да и те, что были, работали так себе - по несколько раз проходили один и тот же участок, оставляя без внимания мусор или очистку фонарей.

С начала исполнения контракта генподрядчику, коим является «Гордормостстрой», выписали 134 предписания. Компания исполнила сто из них. В ответ ее оштрафовали на 3,4 миллиона рублей. И не выдали еще 17 миллионов за те работы, которые подрядчик выполнил, но сделал это «спустя рукава».

Сергей Зотин пообещал, что при заключении следующего контракта упор сделают на наличие техники для содержания именно пешеходных зон. Кроме того, наиболее недобросовестные подрядчики останутся «за бортом», а за оставшимися будут следить еще пристальнее.

Напомним, халатность «Гордормостстроя» даже привела к несчастному случаю. В декабре 2019 года 16-летняя кировчанка упала на гололеде и получила тяжелую травму. Прокуратура считает, что недобросовестное исполнение подрядчиком своих обязанностей стало одной из причин инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU