2020-03-17T15:00:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировскую область обеспечат медицинскими масками

В Минпромышленности и торговли РФ направили соответствующий запрос
Анастасия РОМАНОВА
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Медицинские маски стали в Кирове дефицитным товаром.Медицинские маски стали в Кирове дефицитным товаром.Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
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Кировская область, по сообщению правительства, полностью готова к предотвращению распространения коронавируса. В городской инфекционной больнице есть все необходимые медикаменты. Подготовлены два корпуса со специальными «мельцеровскими боксами», в которых стоит соответствующее оборудование. Также в дальнейшем больницу будут обеспечивать медицинскими изделиями и специальными костюмами.

Остается открытым вопрос с медицинскими масками, с которыми так туго у нас в регионе. Для его решения направили запрос на необходимость обеспечения ими в Минпромышленности и торговли РФ.

Кроме того, региональному Минздраву из областного бюджета выделят 2,6 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Александр Чурин.

Напомним, на данный момент в кировской инфекционной больнице госпитализирована пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Анализы второго подозреваемого, ее супруга, уже отправлены в специализированную лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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