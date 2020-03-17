Кировскую область обеспечат медицинскими масками

17 Март 2020 2020-03-17T15:00:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Кировская область, по сообщению правительства, полностью готова к предотвращению распространения коронавируса. В городской инфекционной больнице есть все необходимые медикаменты. Подготовлены два корпуса со специальными «мельцеровскими боксами», в которых стоит соответствующее оборудование. Также в дальнейшем больницу будут обеспечивать медицинскими изделиями и специальными костюмами.

Остается открытым вопрос с медицинскими масками, с которыми так туго у нас в регионе. Для его решения направили запрос на необходимость обеспечения ими в Минпромышленности и торговли РФ.

Кроме того, региональному Минздраву из областного бюджета выделят 2,6 миллиона рублей на борьбу с коронавирусом. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Александр Чурин.

Напомним, на данный момент в кировской инфекционной больнице госпитализирована пациентка с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Анализы второго подозреваемого, ее супруга, уже отправлены в специализированную лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU