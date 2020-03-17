За две смерти - год колонии: в Кировской области вынесли приговор виновнику аварии

17 Март 2020 2020-03-17T16:20:50+03:00

Удар был такой силы, что легковушку отбросило в кювет. Фото: ГИБДД УМВД России по Кировской области

ДТП произошло более года назад в Сунском районе

Изменить размер текста: A A

На днях Нолинский районный суд вынес приговор 43-летнему жителю Удмуртии. В январе прошлого года мужчина за рулем автомобиля «Лада Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. От страшного удара два пассажира легковушки погибли на месте, а сам виновник получил травмы.

Суд признал водителя «Приоры» виновным в «нарушении ПДД, повлекшем смерть двух человек». Мужчину наказали на год лишения свободы в колонии-поселении и лишили прав на три года. Также с виновника аварии взыскали 300 тысяч рублей компенсации морального вреда по иску от сестры одного из погибших пассажиров.

Ранее мы сообщали о приговоре виновнику другого смертельного ДТП. В той аварии погибло четыре человека.

ИСТОЧНИК KP.RU