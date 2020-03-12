Виновника смертельной аварии в Нолинском районе приговорили к трем годам колонии
Кировчанину, по чьей вине в Нолинском районе погибло четыре человека, вынесли приговор. Информацию об этом опубликовала областная прокуратура.
Напомним, смертельная авария произошла 26 октября прошлого года. На 130-м километре трассы Киров - Вятские Поляны микроавтобус, за рулем которого был осужденный, выехал на «встречку». Там «Форд-Транзит» столкнулся с отечественной легковушкой. В ДТП погибли четыре человека и трое получили тяжелые травмы. Среди пострадавших была несовершеннолетняя девочка.
В итоге суд приговорил виновника аварии к трем годам лишения свободы. И еще три года после отбывания наказания он не сможет сесть за руль. Также мужчина обязан выплатить 1,46 млн рублей компенсации девочке. В этом ДТП она потеряла родителей и сама чудом выжила.
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ИСТОЧНИК KP.RU