2020-03-16T20:14:17+03:00
Происшествия

Племзавод в Кировской области оштрафовали на полмиллиона рублей

Проверка обнаружила в хозяйстве свалку трупов животных
Семен Семенов
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Предприятие заплатит более 500 тысяч.Предприятие заплатит более 500 тысяч.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В январе этого года возле поселка Соколовка Зуевского района были обнаружены трупы животных. Для проверки информации 24 января на место выехали Россельхознадзор и прокуратура. Они действительно обнаружили на территории племзавода «Соколовка» незаконную свалку. По инвентарным номерам специалисты установили, что животные принадлежали предприятию. Их должны были утилизировать в крематоре (специальные установки, предназначенные для термического уничтожения павшей птицы, домашних животных и других органических отходов - Ред.). Вместо этого они были вывезены за поселок и брошены там.

Как сообщает региональное управление Россельхознадзора, СПК, директором которого является депутат Заксобрания Ягдаров, оштрафовали на 510 тысяч рублей. Предприятие привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 10.8 КоАП РФ «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Напомним, что Вячеслав Ягдаров также подозревается в убийстве двух охотничьих собак, принадлежавших жителю поселка Соколовка Андрею Рогачеву. И по этому случаю в отношении него возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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