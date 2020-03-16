2020-03-16T16:59:13+03:00
Общество

В Кирове на ночь перекроют участок улицы Лепсе

Железнодорожники будут ремонтировать переезд
Александр МАКАРОВ
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Движение через перекроют на одну ночь. Фото: admkirov.ruДвижение через перекроют на одну ночь. Фото: admkirov.ru
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В ночь с 19 на 20 марта через один из переездов по улице Лепсе проехать будет нельзя. На перегоне Киров Котласский - Киров Заводская будут ремонтировать железнодорожные пути. Об этом сообщило территориальное управление Октябрьского района.

Речь идет о переезде, который находится между остановками «Площадь Лепсе» и «Улица Цеховая». Рабочие снимут настил, поэтому движение транспорта перекроют с 22.00 до 04.00.

Скриншот: openstreetmap.org

Скриншот: openstreetmap.org

Ранее мы сообщали о том, что под «горбатым» переездом в Нововятске начнут строить тоннель.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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