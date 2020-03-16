В Кирове на ночь перекроют участок улицы Лепсе
В ночь с 19 на 20 марта через один из переездов по улице Лепсе проехать будет нельзя. На перегоне Киров Котласский - Киров Заводская будут ремонтировать железнодорожные пути. Об этом сообщило территориальное управление Октябрьского района.
Речь идет о переезде, который находится между остановками «Площадь Лепсе» и «Улица Цеховая». Рабочие снимут настил, поэтому движение транспорта перекроют с 22.00 до 04.00.
Скриншот: openstreetmap.org
Ранее мы сообщали о том, что под «горбатым» переездом в Нововятске начнут строить тоннель.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU