Из-за коронавируса студенты ВятГУ будут учиться дома
Со вторника, 17 марта, один из опорных вузов Кировской области переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщают на сайте университета. Такие меры связаны с карантином из-за коронавируса. Также ВятГУ отменил все массовые мероприятия и командировки сотрудников, а заочникам перенесли сессии и экзамены.
Студенты продолжат заниматься удаленно. Лекции и материалы будут выкладывать в электронной системе вуза и пересылать по электронной почте. Также будут работать горячие линии для ответов на все возникающие вопросы.
По вопросам, связанным с профилактикой заболевания, информацию можно получить по телефону: 8(8332) 742-808 – Кувалдин Юрий Иванович, проректор по воспитательной и социальной работе ВятГУ.
По вопросам организации учебного процесса студенты и их родители могут обратиться по телефону: 8(8332)742-848 или 8(8332) 742-855.
Информация об изменениях в режиме работы университета будет регулярно появляться на официальном сайте и в группах ВятГУ, в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.
Ранее мы сообщали, что кировские школьники досрочно вышли на каникулы. По распоряжению губернатора занятия приостановили на неделю, однако срок могут увеличить.
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ИСТОЧНИК KP.RU