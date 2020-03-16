В Кирове водителю стало плохо за рулем

16 Март 2020 2020-03-16T13:28:02+03:00

Неуправляемый автомобиль выехал на тротуар и столкнулся с другой машиной

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В субботу, 14 марта, в центре Кирова, автомобиль «Кадиллак» выехал на тротуар, снес дорожный знак и врезался в «Лэнд Ровер». Как сообщает Госавтоинспекция, 53-летнему водителю стало плохо во время движения. Мужчину отвезли в больницу, но впоследствии он скончался. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

Всего за выходные дни в области произошло семь ДТП, в которых 11 человек получили различные травмы. Ранее мы сообщали про столкновение на «встречке» автомобилей УАЗ «Патриот» и фургона «Ситроен».

Еще один «Патриот» вылетел в кювет и перевернулся в поселке Костино. В результате аварии он и его пассажир отделались легкими травмами и госпитализация им не потребовалась. Также сообщается, что 30-летний водитель отказался от прохождения проверки на состояние алкогольного опьянения.

Водитель «Патриота» отказался от обследования на состояние опьянения. Фото: vk.com/gibdd43

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ИСТОЧНИК KP.RU