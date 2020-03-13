Жесткое ДТП в Яранском районе: фургон столкнулся с внедорожником
Никто не погиб, но четыре человека получили травмы
Обе машины получили сильные повреждения. Фото: vk.com/gibdd43
Изменить размер текста:
Рано утром, 13 марта, в Яранском районе произошло серьезное ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, на 147-м километре федеральной трассы «Вятка» столкнулись встречные автомобили «Ситроен» и УАЗ «Патриот». Удар был такой силы, что тяжелый внедорожник вылетел с дороги и перевернулся.
К счастью, в результате жесткой аварии никто не погиб. Но оба водителя и пассажиры машин получили различные травмы, им оказывают помощь медики. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют причины происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU