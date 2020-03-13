Жесткое ДТП в Яранском районе: фургон столкнулся с внедорожником

13 Март 2020 2020-03-13T11:07:33+03:00

Никто не погиб, но четыре человека получили травмы

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Рано утром, 13 марта, в Яранском районе произошло серьезное ДТП. По данным ГИБДД Кировской области, на 147-м километре федеральной трассы «Вятка» столкнулись встречные автомобили «Ситроен» и УАЗ «Патриот». Удар был такой силы, что тяжелый внедорожник вылетел с дороги и перевернулся.

К счастью, в результате жесткой аварии никто не погиб. Но оба водителя и пассажиры машин получили различные травмы, им оказывают помощь медики. Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте и выясняют причины происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU