Кировские экоактивисты провели протестный пикет у здания администрации
В воскресенье, 15 марта, кировские экоактивисты провели пикет у здания администрации. О мероприятии отчитались в группе «Нет Марадыковский».
15 марта, как известно, защитники природы по всей стране объявили Единым днем экопротеста. Кировские активисты не остались в стороне, выразив свою позицию - как и во все прошлые разы. На плакатах, которые участники движения держали в руках, были призывы не допустить строительства ПТК «Марадыковский», а также остановить мусорную реформу и не ввозить в страну урановые хвосты.
Кроме того, этим пикетом кировчане выразили солидарность протестующим по всей России и, в особенности, защитникам Шиеса. Последние, кстати, за день до мероприятия, 14 марта, записали видеообращение в поддержку протеста против строительства ПТК «Марадыковский» и мусорного полигона в Осинцах.
Напомним, экоактивисты собирались устроить полноценный митинг на Театральной площади, однако получили от чиновников отказ. Другие 30 мест, предложенных участниками движения, были проигнорированы.
ИСТОЧНИК KP.RU