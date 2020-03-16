Кировские экоактивисты провели протестный пикет у здания администрации

16 Март 2020 2020-03-16T12:48:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 15 марта, кировские экоактивисты провели пикет у здания администрации. О мероприятии отчитались в группе «Нет Марадыковский».

15 марта, как известно, защитники природы по всей стране объявили Единым днем экопротеста. Кировские активисты не остались в стороне, выразив свою позицию - как и во все прошлые разы. На плакатах, которые участники движения держали в руках, были призывы не допустить строительства ПТК «Марадыковский», а также остановить мусорную реформу и не ввозить в страну урановые хвосты.

Кроме того, этим пикетом кировчане выразили солидарность протестующим по всей России и, в особенности, защитникам Шиеса. Последние, кстати, за день до мероприятия, 14 марта, записали видеообращение в поддержку протеста против строительства ПТК «Марадыковский» и мусорного полигона в Осинцах.

Напомним, экоактивисты собирались устроить полноценный митинг на Театральной площади, однако получили от чиновников отказ. Другие 30 мест, предложенных участниками движения, были проигнорированы.

ИСТОЧНИК KP.RU