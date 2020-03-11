Кировским активистам отказали в проведении митинга против «Марадыковского»

11 Март 2020 2020-03-11T15:55:35+03:00

Экоактивистам не разрешили проводить митинг против строительства ПТК «Марадыковский» 15 марта на Театральной площади. Фото: vk.com/stopmaradykovsky

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Экоактивистам отказали в проведении митинга против строительства ПТК «Марадыковский». Забраковали не только Театральную площадь, но и 30 других мест, предложенных в приложении к уведомлению.

Ранее мы сообщали, что митинг планировался на 15 марта - в день, провозглашенный активистами Единым днем экологического протеста. Собрание хотели устроить на Театральной площади. Однако на ней в этот день состоится ярмарка, поэтому указанное место отклонили. По сообщению группы «Нет Марадыковский», остальные 30 площадок, которые предложили активисты, попросту проигнорировали.

Активисты решили перенести мероприятие на апрель. А заодно подать в суд.

- Чиновники не желают видеть на улицах жителей, вышедших бороться за экологические права, - говорится в посте. - Власть нарушила грубейшим образом Федеральный закон № 54, и самое главное, статью 31 Конституции РФ, гарантирующую нам право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование.

По итогу движение «Нет Марадыковский» собирается подать иск на «незаконный и необоснованный отказ».

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ИСТОЧНИК KP.RU