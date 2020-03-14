Губернатор отреагировал на первый случай заражения коронавирусом в Кировской области

14 Март 2020 2020-03-14T13:34:29+03:00

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13 марта в Кирове зарегистрирован первый случай подозрения на заражение коронавирусом. Тест-система показала симптомы болезни у местной жительницы, прибывшей из Германии. Губернатор Кировской области Игорь Васильев находится в служебной командировке в Москве. Несмотря на это, он отреагировал на события в регионе и записал видеообращение к жителям области.

- Заболевшая находится в больнице в изолированном помещении под наблюдением врачей, - сообщил Игорь Васильев. - Обращаю ваше внимание, что региональному Минздраву дано поручение принимать все необходимые профилактические меры. Мы должны оказать помощь всем нуждающимся пациентам и принимаем самые эффективные меры, чтобы заболевание не получило распространение.

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