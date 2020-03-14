Кировчанка заплатила мошенникам 12 тысяч рублей

14 Март 2020 2020-03-14T12:11:55+03:00

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18-летняя жительница города Кирова обратилась в полицию. В начале февраля девушка интересовалась в интернете возможностью приобретения электронного полиса ОСАГО. Выбрав подходящий вариант она оформила заявку и заплатила за документ 12 тысяч рублей.

На днях девушка попала в аварию. В этот момент и выяснилось, что она приобрела недействительный полис. Естественно, на связь «менеджер» не выходил.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется расследование.

В УМВД России по Кировской области призывают граждан быть внимательнее и пользоваться официальными сайтами.

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ИСТОЧНИК KP.RU