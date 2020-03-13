В Кирове на три дня перекроют улицу Конева

13 Март 2020 2020-03-13T08:01:58+03:00

Работы по прокладке пройдут с 13 по 15 марта. Фото: admkirov.ru

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Движение транспорта по улице Маршала Конева около дома №5 будет перекрыто на три дня. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства. Проехать по участку будет нельзя с 8.00 13 марта до 22.00 15 марта.

Скриншот карты: openstreetmap.org

Перекроют дорогу из-за земляных работ по прокладке коммуникаций к новому торговому комплексу, который строят на месте рынка. Также в департаменте отметили, что на эти три дня изменятся маршруты общественного транспорта:

- № 50 - от ул. Менделеева по ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, ул. Маршала Конева, далее существующим маршрутом;

- № 84 – от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, ул. Маршала Конева, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом.

- № 14 - от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Риммы Юровской, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом.

- № 22 – от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, обратно тем же маршрутом.

ИСТОЧНИК KP.RU