В Кирове на три дня перекроют улицу Конева
Движение транспорта по улице Маршала Конева около дома №5 будет перекрыто на три дня. Об этом рассказали в департаменте городского хозяйства. Проехать по участку будет нельзя с 8.00 13 марта до 22.00 15 марта.
Скриншот карты: openstreetmap.org
Перекроют дорогу из-за земляных работ по прокладке коммуникаций к новому торговому комплексу, который строят на месте рынка. Также в департаменте отметили, что на эти три дня изменятся маршруты общественного транспорта:
- № 50 - от ул. Менделеева по ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, ул. Маршала Конева, далее существующим маршрутом;
- № 84 – от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, ул. Маршала Конева, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом.
- № 14 - от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Риммы Юровской, далее существующим маршрутом; обратно тем же маршрутом.
- № 22 – от ул. Воровского, пр. Строителей, ул. Космонавта Волкова, обратно тем же маршрутом.
ИСТОЧНИК KP.RU