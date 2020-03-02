2020-03-02T18:18:55+03:00
Общество

Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок

Его откроют в апреле 2020 года
Александр МАКАРОВ
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Обновленный рынок расположился на месте старого. Фото: avito.ruОбновленный рынок расположился на месте старого. Фото: avito.ru
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На сайте объявлений «Авито» опубликовали фото интерьеров и планировку обновленного юго-западного рынка. Его построили на том же месте, где были старые открытые ряды. Сейчас здание практически готово, идет монтаж инженерных сетей. Откроют рынок в апреле 2020 года.

Общая площадь здания - 5,5 тысячи кв. метров. Арендаторы займут 3,1 тысячи кв. метров и более ста торговых мест. Кроме того, на территории будет собственная парковка на 200 машиномест и муниципальная - на 80 м/м.

Судя по планировке здания, новый рынок будет в основном продуктовым. На это обратили внимание в группе «Строим Киров». Небольшая часть оставлена для промтоваров, а на втором этаже сделают кафе.

Сейчас идет монтаж инженерных сетей. Фото: avito.ru

Сейчас идет монтаж инженерных сетей. Фото: avito.ru

Внутри будет современный интерьер. Фото: avito.ru

Внутри будет современный интерьер. Фото: avito.ru

Примерная схема расположений торговых точек. Фото: avito.ru

Примерная схема расположений торговых точек. Фото: avito.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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