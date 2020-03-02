Стало известно, как будет выглядеть новый юго-западный рынок
На сайте объявлений «Авито» опубликовали фото интерьеров и планировку обновленного юго-западного рынка. Его построили на том же месте, где были старые открытые ряды. Сейчас здание практически готово, идет монтаж инженерных сетей. Откроют рынок в апреле 2020 года.
Общая площадь здания - 5,5 тысячи кв. метров. Арендаторы займут 3,1 тысячи кв. метров и более ста торговых мест. Кроме того, на территории будет собственная парковка на 200 машиномест и муниципальная - на 80 м/м.
Судя по планировке здания, новый рынок будет в основном продуктовым. На это обратили внимание в группе «Строим Киров». Небольшая часть оставлена для промтоваров, а на втором этаже сделают кафе.
Сейчас идет монтаж инженерных сетей. Фото: avito.ru
Внутри будет современный интерьер. Фото: avito.ru
Примерная схема расположений торговых точек. Фото: avito.ru
ИСТОЧНИК KP.RU