Митинг против полигона и акция солидарности: кировские активисты продолжают борьбу
В поселке Вахруши 15 марта все неравнодушные соберутся на митинг против строительства полигона в Осинцах. Напомним, что этот день активисты объявили Единым днем экологического протеста.
Как сообщает группа «Лубягино-NEWS», митинг согласован с администрацией, и на него зовут всех желающих. Пройдет мероприятие в поселке Вахруши на улице Горького, 1. Время проведения - с 11.00 до 12.30.
Что же до отвергнутых кировских активистов, то и они не остались в стороне. По сообщению группы «Нет Марадыковский», городская мэрия согласовала акцию солидарности с Днем протеста. Пройдет мероприятие 15 марта у здания кировской администрации с 12.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU