Хоккейный турнир памяти Романа Ердякова пройдет в Кирове
Соревнования состоятся в "Союзе" 28 февраля
В турнире примут участие 5 команд. - admkirov.ru
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Областные соревнования по хоккею среди юношей пройдут 28 февраля. В турнире примут участие 5 команд: из Кирова, а также Слободского, Зуевского, Пижанского и Фаленского районов.
Турнир посвящен памяти Романа Ердякова - героя, погибшего во время боевых действий в Чечне.
Юные хоккеисты, занявшие призовые места, получат подарки от общественной организации ветеранов «Боевое братство».
ИСТОЧНИК KP.RU