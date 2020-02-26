Хоккейный турнир памяти Романа Ердякова пройдет в Кирове

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:46:04+03:00

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Областные соревнования по хоккею среди юношей пройдут 28 февраля. В турнире примут участие 5 команд: из Кирова, а также Слободского, Зуевского, Пижанского и Фаленского районов.

Турнир посвящен памяти Романа Ердякова - героя, погибшего во время боевых действий в Чечне.

Юные хоккеисты, занявшие призовые места, получат подарки от общественной организации ветеранов «Боевое братство».

ИСТОЧНИК KP.RU