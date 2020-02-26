Чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону завершились в «Перекопе»

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:16:47+03:00

Цель гонок - не только выявление сильнейших спортсменов, но и развитие спорта слепых в России. Фото: sport.kirovreg.ru

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На территории лыжно-биатлонного комплекса «Перекоп» завершились чемпионат и первенство России по лыжным гонкам и биатлону среди слепых спортсменов. На соревнования приехали 62 спортсмена из 20 регионов страны. Многие из них являются членами паралимпийской сборной России. Цель гонок - не только выявление сильнейших спортсменов, но и развитие спорта слепых в России.

Как отметила министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова, в центре зимних видов спорта «Перекоп» есть все необходимое для проведения таких соревнований.

Делегация из Пермского края приезжает в наш регион на соревнования уже второй год подряд. Спортсмены отмечают интересную трассу и профессиональный подход к организации спортивных мероприятий.

- Соревнования прошли на достаточно высоком уровне, - рассказал Сергей Синякин из Перми. - Спортсмены Пермского края готовились к ним серьезно, для некоторых из нас это отбор в сборную страны, для некоторых эти старты просто являются знаковыми соревнованиями в карьере. На спортсменов с особенностями здоровья такие профессиональные старты влияют благоприятно. У них появляется цель в жизни, они видят вокруг себя таких же интересных, любящих жизнь людей. Это сильно объединяет и дает новые силы и энергию.

В министерстве спорта и молодежной политики Кировской области отметили, что в регионе регулярно проводятся соревнования среди спортсменов с особенностями здоровья. Кировчане постоянно присутствуют в списках победителей и призеров всероссийских и международных стартов по различным дисциплинам.

Официальные итоговые протоколы чемпионата и первенства России по лыжным гонкам и биатлону (спорт слепых) смотрите в группе лыжно-биатлонного центра «Перекоп» в социальной сети «ВКонтакте».

ИСТОЧНИК KP.RU