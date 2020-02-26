2020-02-26T17:22:22+03:00
Происшествия

В Куменском районе могла повториться кировская трагедия: двоих малолетних детей оставили одних дома

На их мать уже завели уголовное дело
Олег ЛЯЛИН
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Нерадивая мать ответит за свой поступок по закону.Нерадивая мать ответит за свой поступок по закону.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы села Быково Куменского района. Сотрудники ведомства оперативно отреагировал на сообщение о том, что двое малолетних детей остались без присмотра.

25 февраля инспекция по делам несовершеннолетних обнаружила в доме села Быково двух маленьких детей: трехлетнего мальчика и годовалую девочку. Мать заперла малышей в непротопленом доме без еды. Семья находилась на профилактическом учете. Поэтому инспектор не раз приходил проверить «проблемный» дом.К счастью, детей нашли до того, как могла случиться трагедия.

Полицейские нашли мать. В ближайшее время они планируют допросить ее. Также известно, что ранее 34-летнюю жительницу Быково уже лишали родительских прав. Как оказалось, у нее есть еще три старших ребенка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Куменском районе могла повториться кировская трагедия: двоих малолетних детей оставили одних дома
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