В Куменском районе могла повториться кировская трагедия: двоих малолетних детей оставили одних дома

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:22:22+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против жительницы села Быково Куменского района. Сотрудники ведомства оперативно отреагировал на сообщение о том, что двое малолетних детей остались без присмотра.

25 февраля инспекция по делам несовершеннолетних обнаружила в доме села Быково двух маленьких детей: трехлетнего мальчика и годовалую девочку. Мать заперла малышей в непротопленом доме без еды. Семья находилась на профилактическом учете. Поэтому инспектор не раз приходил проверить «проблемный» дом.К счастью, детей нашли до того, как могла случиться трагедия.

Полицейские нашли мать. В ближайшее время они планируют допросить ее. Также известно, что ранее 34-летнюю жительницу Быково уже лишали родительских прав. Как оказалось, у нее есть еще три старших ребенка. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU