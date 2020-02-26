Четырех кировчанок осудили за создание подпольного казино

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:22:32+03:00

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На днях состоялся суд над четырьмя жительницами Кирова. Женщин обвинили в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает областной Следственный комитет.

Известно, что группу организовала 40-летняя кировчанка. Подпольное «казино» работало в Кирове почти два года. Прошлым летом полицейские провели обыски и изъяли у нарушительниц «черную» бухгалтерию, игорное оборудование и наличные.

В итоге суд признал всех фигуранток виновными. Женщины отделались условными сроками. Непосредственного организатора приговорили к полутора годам, а остальные участницы получили по году «условки» с испытательным сроком.

ИСТОЧНИК KP.RU