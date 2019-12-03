2019-12-03T13:38:18+03:00
Происшествия

Четырех жительниц Кирова осудят за создание подпольного казино

Их обвиняют в незаконной организации азартных игр
Александр МАКАРОВ
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Уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд.Уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд.Фото: Сергей ГАПОН
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По информации пресс-службы Следкома Кировской области, с 2017 по 2019 год четыре кировчанки устраивали азартные игры с использованием сети «Интернет». Следователи отмечают: преступницы отличались скрытностью и соблюдали конспирацию. Свои темные делишки они маскировали под видом сделок на внебиржевых рынках. Доходы от казино женщины распределяли между собой и тратили на содержание игровых залов.

В июле текущего года силовики задержали злоумышленниц и провели ряд обысков в помещениях на улицах Комсомольская и Чапаева, изъяли игровые автоматы и документы.

Уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр» направлено в суд. Женщинам может грозить до шести лет колонии и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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