2020-02-26T14:09:38+03:00
Общество

В Куменском районе женщина оставила двоих малышей дома без пищи и тепла

За это ей грозит уголовная ответственность
Олег ЛЯЛИН
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Если бы полицейские вовремя не спасли детей, они могли бы замерзнуть.Если бы полицейские вовремя не спасли детей, они могли бы замерзнуть.Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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Сотрудники полиции обнаружили в доме в селе Быково Куменского района двух маленьких детей. Одному из них исполнилось три года, второму только год. Дом не был протоплен, еда также отсутствовала. Малыши были раздетыми и легко могли заболеть и замерзнуть. Их доставили в медицинское учреждение.

Это уже вторая проверка, проводившаяся в отношении этой семьи. Во время первого визита инспектора по делам несовершеннолетних на двери дома тоже висел замок. Ни знакомые, ни соседи не знали, куда семья могла уехать.

Сейчас МО МВД России «Куменский» проводит проверку. Полицейские разыскивают нерадивую мать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оставление детей в опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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