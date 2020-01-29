2020-01-29T15:20:52+03:00
Общество

Двое кировчан ушли в запойный загул, бросив полугодовалую дочь на произвол судьбы

За ребенком неделю ухаживала бабушка, но больше у нее нет возможности опекать внучку
Анастасия РОМАНОВА
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Сотрудники опеки вызвали «скорую», чьи сотрудники осмотрели девочку и увезли в больницу. Фото: admkirov.ruСотрудники опеки вызвали «скорую», чьи сотрудники осмотрели девочку и увезли в больницу. Фото: admkirov.ru
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Трагедия Пленкиной могла повториться в еще одной кировской семье. 28 января в управление опеки и попечительства пришла жительница города с полугодовалым ребенком на руках с просьбой о помощи. Как выяснилось из рассказа женщины, малышка - ее внучка. И вот уже неделю она живет у бабушки, потому как родители ушли в загул и дома не появляются. Семь дней женщина заботилась о ребенке, но делать это и дальше она не имеет возможности. Сотрудники управления вызвали «скорую». По заключению медиков, малышка полностью здорова, и ее жизни ничего не угрожает. Девочку забрали в больницу.

Сейчас специалисты управления опеки и попечительства разыскивают родителей брошенной малышки. Как сообщают в ведомстве, девочку уже помещали в дом ребенка, и потому нерадивые супруги находятся «на карандаше» у комиссии по делам несовершеннолетних. Судьбу ребенка решат после изучения всех обстоятельств.

Управление опеки и попечительства Кировской области напоминает жителям: для оказавшихся в сложной жизненной ситуации граждан работают специальные службы помощи. В экстренном случае, когда заботиться о ребенке нет возможности, он может быть временно помещен в специальную организацию — дом ребенка, детдом, интернат. Такими случаями считаются, к примеру, утрата жилья в случае стихийного бедствия и тому подобные. Помощь окажут также безработным родителям, беженцам или вынужденным переселенцам. Возможны и ситуации с полной передачей ребенка на государственное попечение.

По вопросам, касающихся опеки над ребенком, можно обратиться по телефонам: 54-60-49, 54-51-74, 54-77-48, 54-64-34.

ИСТОЧНИК KP.RU

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