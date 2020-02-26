Судебные приставы взыскали с жителей области 5,3 миллиарда рублей

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:38:26+03:00

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Как было отмечено главой судебных приставов Кировской области Дмитрием Бровченко, сотрудники ведомства провели за год хорошую работу. Общая сумма средств, взысканная с граждан, составила 5,3 миллиарда рублей.

Благодаря работе приставов в бюджет области поступило 125 миллионов рублей фискальных платежей. Местные бюджеты пополнились 64 миллионами рублей. Это на 40% больше, чем за предыдущий 2018 год.

В 2020 году ФСПП про Кировской области продолжит работать на результат. Сотрудники налоговой службы будут стараться создавать условия для обеспечения справедливого правосудия, безопасности в судах и защиты прав и законных интересов граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU