2019-12-03T14:57:25+03:00
Общество

«Жил в лесу и охотился»: в Кирове нашли должника-обманщика

Мужчина оказался должен банку более пяти миллионов рублей
Александр МАКАРОВ
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Грузовик мужчины все-таки обнаружили. Фото: управление ФССП по Кировской областиГрузовик мужчины все-таки обнаружили. Фото: управление ФССП по Кировской области
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По информации Службы судебных приставов по Кировской области, житель Слободского не выплачивал кредит и скрывал грузовик «Freightliner», заложенный в банке. Сумма долга составляла пять миллионов рублей.

- Про себя должник утверждал, что никакого имущества у него нет. - подчеркнули в ФССП. - А сам он «живет в лесу и промышляет собирательством и охотой».

В итоге во время «сплошных проверок» грузовик изъяли у мужчины прямо на трассе и поместили на спецстоянку. На автомобиль наложили арест. Всего в этот день судебные приставы и сотрудники ГИБДД проверили еще 55 водителей. Они арестовали три автомобиля, принадлежащие должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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