«Жил в лесу и охотился»: в Кирове нашли должника-обманщика

СЕГОДНЯ 12:10 2019-12-03T14:57:25+03:00

Изменить размер текста: A A

По информации Службы судебных приставов по Кировской области, житель Слободского не выплачивал кредит и скрывал грузовик «Freightliner», заложенный в банке. Сумма долга составляла пять миллионов рублей.

- Про себя должник утверждал, что никакого имущества у него нет. - подчеркнули в ФССП. - А сам он «живет в лесу и промышляет собирательством и охотой».

В итоге во время «сплошных проверок» грузовик изъяли у мужчины прямо на трассе и поместили на спецстоянку. На автомобиль наложили арест. Всего в этот день судебные приставы и сотрудники ГИБДД проверили еще 55 водителей. Они арестовали три автомобиля, принадлежащие должникам.

ИСТОЧНИК KP.RU