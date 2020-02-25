2020-02-25T15:14:42+03:00
Происшествия

За убийство и изнасилование житель Кирса получил 16 лет колонии

Злоумышленник признался в содеянном
Александр МАКАРОВ
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Суд наказал убийцу на 16 лет колонии строгого режимаСуд наказал убийцу на 16 лет колонии строгого режимаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Областной Следком сообщает о приговоре 31-летнему жителю Кирса. Его осудили по обвинению в изнасиловании и убийстве 58-летней женщины.

Следователи установили, что пьяный мужчина напал на свою жертву и изнасиловал ее возле нежилого дома в городе Кирсе. Когда она стала кричать и звать на помощь, то обвиняемый руками задушил несчастную. После чего перетащил тело внутрь, поджог дом и скрылся.

По делу были собраны все доказательства, вину в содеянном мужчина признал. Суд назначил убийце 16 лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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