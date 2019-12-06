В Кирсе раскрыли дело об изнасиловании и убийстве 58-летней женщины

СЕГОДНЯ 15:47 2019-12-06T15:47:09+03:00

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В Кирсе задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве 58-летней женщины. Им оказался 31-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Кировской области.

17 августа текущего года в Кирсе загорелся один из нежилых домов. Пожарные обнаружили в доме тело женщины со следами удушения и изнасилования. На место немедленно прибыла оперативная группа в составе следователей, сотрудников полиции и экспертов.

Как установило следствие, вечером 16 августа пьяный местный 31-летний житель, увидев незнакомую ему 58-летнюю женщину, изнасиловал ее у одного из нежилых домов. Когда женщина начала кричать и звать на помощь, подозреваемый испугался, что ее крики кто-нибудь услышит, и задушил несчастную собственными руками. После чего он перетащил тело внутрь дома, поджег помещение и скрылся.

Следствие сумело доказать вину кирсинца, и тот признался в содеянном. Сейчас уголовное дело по мужчине передано в суд. Отмечается, что ранее мужчина уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU