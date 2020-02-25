В центре города пять человек пострадали в ДТП

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:35:14+03:00

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Вечером 22 февраля на перекрестке улиц Ленина и Герцена произошла авария. Как сообщает Госавтоинспекция, столкнулись попутные автомобили «Рено-Логан» и Hyundai. В результате пострадали пять человек. 50-летний водитель «Логана» и его 32-летняя пассажирка попали в больницу, еще двум женщинам и 30-летнему пассажиру автомобиля Hyundai оказали помощь на месте.

Всего за праздничные дни в Кировской области произошло 11 ДТП, в которых 16 человек получили травмы. Утром 23 февраля в Куменском районе 10-летний мальчик решил покататься на снегоходе. Во время движения по полевой дороге он не справился с управлением и снегоход перевернулся. Мальчик остался жив, но получил серьезные травмы и был доставлен больницу. Это уже не первое подобное ДТП: ранее мы писали про аварию с погибшими в Юрьянском районе.

ВАЖНО

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости быть внимательными за рулем. Следует соблюдать скорость, соответствующую погодным условиям. Пешеходам рекомендуется использовать световозвращатели, особенно в темное время суток. При переходе дороги нужно убедиться в том, что водители вас видят и пропускают.

ИСТОЧНИК KP.RU