2020-02-02T14:05:30+03:00
Происшествия

В Кирове под опрокинувшимся снегоходом погибли мужчина и женщина

Их ребенок госпитализирован
Олег ЛЯЛИН
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Мальчик получил многочисленные травмы, но выжил.Мальчик получил многочисленные травмы, но выжил.Фото: Тимур ХАНОВ
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1 февраля в 15.50 в Юрьянском районе произошло страшное ЧП с летальным исходом. Как сообщает телеканал «РЕН ТВ КИРОВ» и пресс-служба УМВД России по Кировской области, за рулем транспортного средства находился мужчина. Пассажирами были его жена и 8-летний сын. Мужчина наехал на заброшенный колодец. В результате чего тяжелый снегоход опрокинулся. Супруги погибли, ребенку потребовалась госпитализация.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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