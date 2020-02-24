В Кировской области создают приемные семьи для пожилых и инвалидов

24 Февр. 2020 2020-02-24T16:07:34+03:00

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В 2019 году в Кировской области в 103 приемных семьях проживало 106 человек. На сегодняшний день 10 таких семей создано в Санчурском районе. Так, 86-летние Клавдия Лоханова и Надежда Оленева пятый год проживают вместе с Татьяной Поповой.

– Я работала старшей медсестрой в геронтологическом отделении, где жили Клавдия Демьяновна и Надежда Павловна, - поделилась Татьяна Попова. - После выхода на льготную пенсию у меня появилось много свободного времени. За время моей работы в отделении эти бабушки стали мне как родные и сами попросились жить вместе со мной. Уже пятый год живем вот такой дружной семьей. У нас сложились теплые отношения. Я слежу за их здоровьем, настроением, где нужно – поддержу разговор, подбодрю их, они мне стали как родные.

Технология «Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов» уже несколько лет успешно реализуется в Кировской области. Она помогает продлить жизнь пенсионеров. Проживая в приемных семьях, пожилые люди могут рассчитывать на помощь и уверены, что не останутся одинокими.

Специалисты учреждений социального обслуживания находят семью, которая готова взять к себе пожилого человека или инвалида для совместного проживания. Консультируют ее и подопечного и оказывают семье необходимую помощь и поддержку. Кроме того, по взаимному согласию приемная семья может проживать как в жилье подопечного, так и в квартире или доме помощника.

ИСТОЧНИК KP.RU