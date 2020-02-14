Меню для кировских детских садов будет разнообразнее

14 Февр. 2020 2020-02-14T14:48:33+03:00

Во всех дошкольных учреждениях рацион питания будет единым

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В Кирове продолжают разрабатывать единое меню для детских садов. Проблема возникла еще в октябре 2019 года, когда родители дошкольников пожаловались на однообразие блюд.

Сегодня, 14 февраля, рабочая группа по здоровому питанию обсудила новое меню. Список блюд стал шире. Например, в нем появились компоты и кисели из ягод - вишни, брусники, клюквы, а также соки. В меню вошли новые виды каш, супов, гарниров.

Диетологи предложили разнообразить кисломолочные продукты. Помимо привычных кефира и «Снежка», они предлагают добавить простоквашу, ряженку, йогурты, бифидумы, ацидофилин. Разнообразнее будет ассортимент фруктов: в меню включили апельсины, груши, яблоки, мандарины, бананы.

Традиционные белый и ржано-пшеничный хлеб предлагают заменить порционными булочками с добавлением витаминов, йода, отрубей.

Рацион дошкольников в осенне-зимний период уже разработан. Сейчас его составляют на весну и лето. Акцент сделают на сезонные овощи и фрукты.

Работу должны закончить в марте. И после оценки диетологов его отправят в Центр гигиены и эпидемиологии для окончательного утверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU