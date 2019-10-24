2019-10-24T11:39:08+03:00
Общество

Чтобы питание было качественным: для детских садов в Кирове разрабатывают единое меню

Нововведение в ноябре рассмотрит рабочая группа по вопросам здорового питания
Анна КРЮКОВА
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Родители воспитанников детского сада № 63 недовольны качеством питанияРодители воспитанников детского сада № 63 недовольны качеством питанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Кирове работают над созданием единого меню для дошкольных учреждений. Об этом заявил начальник департамента образования Александр Петрицкий во время визита в детский сад № 63. По его словам, такие меры необходимы для обеспечения детей качественным питанием.

Напомним, что родители воспитанников детского сада № 63 жаловались, что их малышей невкусно кормят. После проверок, которые нагрянули в учреждение, качество приготовленной пищи улучшилось. Однако, проблемы еще есть. Так, по информации пресс-службы администрации города, совсем недавно детям подали на второе рис, который был переварен в кашу.

Предложения по единому стандарту меню рассмотрит рабочая группа по вопросам здорового питания. Заседание пройдет в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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