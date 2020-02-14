Администрация Кикнурского района нарушила закон о контрактных закупках

14 Февр. 2020 2020-02-14T10:52:24+03:00

Из-за этого в бюджет не поступили дополнительные денежные средства

Изменить размер текста: A A

В августе 2019 года администрация Кикнурского района заключила контракт с ООО «Современные технологии» на сумму более 2,7 млн рублей.

Подрядчик должен был обустроить спортивные площадки центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в пгт Кикнур. Все работы нужно было выполнить в течение 60 дней. Но «Современные технологии» в этот срок не уложились.

В связи с чем в ноябре администрация района заключила с подрядчиком дополнительное соглашение, продлив срок работ до 97 дней. А это нарушает закон о контрактных закупках для государственных и муниципальных нужд.

Этот факт выявила прокуратура, отметив, что в случае просрочки заказчик должен потребовать неустойку. Но администрация Кикнурского района, заключив дополнительное соглашение с ООО «Современные технологии», исключила возможность взыскать с подрядчика пени.

Прокуратура Кировской области потребовала признать это соглашение недействительным и направила иск в арбитражный суд. Он сейчас находится на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU