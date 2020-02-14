Администрация Кикнурского района нарушила закон о контрактных закупках
В августе 2019 года администрация Кикнурского района заключила контракт с ООО «Современные технологии» на сумму более 2,7 млн рублей.
Подрядчик должен был обустроить спортивные площадки центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в пгт Кикнур. Все работы нужно было выполнить в течение 60 дней. Но «Современные технологии» в этот срок не уложились.
В связи с чем в ноябре администрация района заключила с подрядчиком дополнительное соглашение, продлив срок работ до 97 дней. А это нарушает закон о контрактных закупках для государственных и муниципальных нужд.
Этот факт выявила прокуратура, отметив, что в случае просрочки заказчик должен потребовать неустойку. Но администрация Кикнурского района, заключив дополнительное соглашение с ООО «Современные технологии», исключила возможность взыскать с подрядчика пени.
Прокуратура Кировской области потребовала признать это соглашение недействительным и направила иск в арбитражный суд. Он сейчас находится на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU