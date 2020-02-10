Директор школы в Пижанском районе заплатит 20 тысяч штрафа
Прокуратура Пижанского района Кировской области проверила выполнение работ по ремонту спортзала школы в с. Обухово. Выяснилось, что образовательное учреждение в сентябре 2019 года в рамках реализации нацпроекта заключило контракт почти на 500 тысяч рублей. Согласно ему, организация-подрядчик должна была отремонтировать спортзал.
При проведении проверки выяснилось, что техническое задание контракта подрядчик выполнил не в полном объеме. Кроме того, появились претензии и к качеству работ. Тем не менее директор школы работы принял и оплатил.
Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Руководитель образовательного учреждения заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.
Организация-подрядчик после вмешательства прокуратуры устранила все замечания к качеству выполненных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU