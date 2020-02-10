2020-02-10T13:16:34+03:00
Общество

Директор школы в Пижанском районе заплатит 20 тысяч штрафа

Он не оценил качество работ, выполненных по контракту
Ольга Маковеева
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При проведении проверки выяснилось, что техническое задание контракта подрядчик выполнил не в полном объеме.При проведении проверки выяснилось, что техническое задание контракта подрядчик выполнил не в полном объеме.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Пижанского района Кировской области проверила выполнение работ по ремонту спортзала школы в с. Обухово. Выяснилось, что образовательное учреждение в сентябре 2019 года в рамках реализации нацпроекта заключило контракт почти на 500 тысяч рублей. Согласно ему, организация-подрядчик должна была отремонтировать спортзал.

При проведении проверки выяснилось, что техническое задание контракта подрядчик выполнил не в полном объеме. Кроме того, появились претензии и к качеству работ. Тем не менее директор школы работы принял и оплатил.

Это стало основанием для возбуждения дела об административном правонарушении. Руководитель образовательного учреждения заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Организация-подрядчик после вмешательства прокуратуры устранила все замечания к качеству выполненных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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