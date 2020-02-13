2020-02-13T17:53:43+03:00
Туризм

В Кирове презентовали проект «Серебряное ожерелье России»

Он поможет увеличить поток туристов в нашем регионе
Юлия Ситникова
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Экскурсии по Кирову обязательно включают Александровский парк.Экскурсии по Кирову обязательно включают Александровский парк.Фото: Анна КРЮКОВА
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Туристский проект "Серебряное ожерелье России» предлагает интересные маршруты по историческим местам и городам. Он объединяет Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, Республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ.

Сегодня, 13 февраля, сотрудничество в рамках проекта обсудили туроператоры Кирова и Санкт-Петербурга.

- Между нашими городами - прямое авиа - и железнодорожное сообщение, поэтому обоим регионам, безусловно, интересен обмен туристами, в первую очередь детскими группами, - рассказала директор Центра развития туризма Кировской области Елена Данюшенкова, - Состоявшаяся биржа контактов была очень полезной в плане обмена необходимой информацией и живого общения коллег.

Киров на этой встрече представил тур «Провинциальная романтика Вятского края». Он знакомит с историей и традициями народов, проживающих на территории области. Эта экскурсия сможет привлечь в нашу область больше туристов.

Кстати, по итогам 2019 года регион посетили порядка 319 тысяч туристов, среди них - 5,6 тысяч иностранцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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