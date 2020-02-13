2020-02-13T16:04:20+03:00
Общество

В Кирове пропала 15-летняя девушка

Последний раз подростка видели 12 февраля
Юлия Ситникова
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Подростка ищут уже сутки. Фото: vk.com/ornkirovПодростка ищут уже сутки. Фото: vk.com/ornkirov
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Отряд по поиску несовершеннолетних «Первый» сообщает о розыске пропавшей. С 12 февраля местонахождение 15-летней Дарьи неизвестно. Последний раз девушку видели в Ленинском районе города Кирова.

Приметы пропавшей: На вид 17-18 лет, рост 170-172 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч и карие глаза.

На момент ухода была одета в мужскую куртку красного цвета, малиновый платок, темные брюки и белые кроссовки.

При себе имеет коричневую сумку.

Если вы знаете, где может находиться Кренева Дарья, просьба незамедлительно сообщить об этом информационному организатору поиска Артему Фомину 89128227574 или по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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