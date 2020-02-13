2020-02-13T13:10:26+03:00
Общество

Кировские УК оштрафовали почти на миллион рублей за плохую уборку снега и льда

Городская инспекция рассмотрела 5 случаев нарушений работы организаций
Анастасия РОМАНОВА
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Работа нескольких УК вызвала недовольство и горожан, и инспекции. Фото: admkirov.ruРабота нескольких УК вызвала недовольство и горожан, и инспекции. Фото: admkirov.ru
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Кировские управляющие компании оштрафовали за плохую уборку снега и льда. Городская административно-техническая инспекция (АТИ) рассмотрела пять случаев нарушений. Общая сумма штрафа составила 800 тысяч рублей.

Больше всех - по 200 тысяч рублей - получили ООО «Актив-Комфорт» и ТСЖ «Радуга» за падение снега с крыш на прохожих. Первая УК отметилась 17 января - с крыши дома №7 по улице Дерендяева на голову десятилетнего мальчика свалился снег. Вторая компания отличилась 13 января - сугроб рухнул с крыши дома №5/4 по улице Красина. К счастью, в больницу пострадавшие не попали.

Руководитель АТИ Андрей Костин подчеркивает: контроль за деятельностью УК ведется непрерывно. И предписания о немедленном проведении работ по уборке двора или крыши дома должны выполняться в течение суток. Если же «управляйка» их игнорирует, документы направляют административной комиссии на рассмотрение.

Также напоминаем, что кировчане и сами могут сообщать о плохой очистке крыш от снега. Обратиться с жалобой горожане могут в Единую дежурную диспетчерскую службу по телефону 48-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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