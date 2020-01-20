В Кирове с крыши дома на десятилетнего мальчика упал снег

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:24:58+03:00

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В пятницу, 17 января, на десятилетнего мальчика с крыши дома упал снег. Произошло это возле дома № 7 по улице Дерендяева. Проходящий мимо мужчина помог ребенку прийти в себя. Мама мальчика вызвала скорую. Ребенку поставили предварительный диагноз - ушиб шейного отдела позвоночника. Ему оказали необходимую медпомощь и отпустили домой.

Как рассказали в администрации Кирова, дом по адресу Дерендяева, 7 обслуживает УК «Актив-комфорт». Представители управляющей компании пояснили, что крышу этого дома очищали накануне. Сотрудники полиции и Следкома, осмотревшие территорию вокруг дома, не обнаружили следов падения снега или льда. Но проверку в отношении «Актив-комфорт» проведут. Также управляющую компанию проверят департамент городского хозяйства и административно-техническая инспекция.

По закону управляющие компании обязаны вовремя чистить кровли от снега и наледи. Если выяснится, что сотрудники «Актив-комфорт» плохо исполняли свои обязанности, то компанию могут лишить лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU