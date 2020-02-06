2020-02-06T14:36:27+03:00
Общество

В Кирово-Чепецке с водителя, сбившего ребенка, взыскали 30 тысяч рублей

Иск в суд подал прокурор города
Александр МАКАРОВ
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Прокуратура действует в интересах несовершеннолетнихПрокуратура действует в интересах несовершеннолетнихФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Прокурор г. Кирово-Чепецка подал иск в суд на выплату компенсации 10-летнему подростку. Он пострадал в ДТП, которое произошло в сентябре 2019 года. Об этом сообщает областная прокуратура.

Поводом послужило обращение в ведомство законного представителя ребенка. На улице Луначарского в Кирово-Чепецке мальчика сбила машина, в результате чего он получил серьезные травмы. Подросток перенес операцию и длительное время мог ходить только с помощью костылей.

По Гражданскому кодексу РФ вред, причиненный личности или имуществу, должен компенсировать виновник. В данном случае им считается водитель, который управлял автомобилем.

Суд признал требования прокурора в защиту потерпевшего законными. С собственника машины взыскали компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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