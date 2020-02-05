2020-02-05T17:52:13+03:00
Происшествия

Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки

Подросток получил ушибы мягких тканей
Александр МАКАРОВ
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Дом №112 по улице Дерендяева. Фото: пресс-служба Следкома по Кировской областиДом №112 по улице Дерендяева. Фото: пресс-служба Следкома по Кировской области
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В понедельник, 3 февраля, с крыши дома № 112 по улице Дерендяева на подростка упал снег. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Кировской области. 16-летняя девушка отделалась ушибами мягких тканей головы. Госпитализация ей не потребовалась.

По данным сервиса «ГИС-Киров», дом обслуживает управляющая компания «Хозяин». Дежурный диспетчер подтвердила это, но не дала никаких комментариев по несчастному случаю.

Сотрудники следственного управления осмотрели место происшествия. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в январе похожий случай произошел с другим ребенком. Снег упал с кровли дома № 7 по улице Дерендяева. Как сообщает областная прокуратора, возбуждено административное дело в адрес УК «Актив-Комфорт». Кроме того, в суд подано исковое заявление о взыскании компенсации с управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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