Не опять, а снова: в Кирове упал снег на голову 16-летней девушки

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:52:13+03:00

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В понедельник, 3 февраля, с крыши дома № 112 по улице Дерендяева на подростка упал снег. Об этом сообщает пресс-служба Следкома по Кировской области. 16-летняя девушка отделалась ушибами мягких тканей головы. Госпитализация ей не потребовалась.

По данным сервиса «ГИС-Киров», дом обслуживает управляющая компания «Хозяин». Дежурный диспетчер подтвердила это, но не дала никаких комментариев по несчастному случаю.

Сотрудники следственного управления осмотрели место происшествия. В настоящее время проводится проверка.

Напомним, в январе похожий случай произошел с другим ребенком. Снег упал с кровли дома № 7 по улице Дерендяева. Как сообщает областная прокуратора, возбуждено административное дело в адрес УК «Актив-Комфорт». Кроме того, в суд подано исковое заявление о взыскании компенсации с управляющей компании.

ИСТОЧНИК KP.RU