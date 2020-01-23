В Кирове разыскивают 34-летнюю женщину

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:29:05+03:00

Последний раз ее видели две недели назад

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Поисковики отряда «Лиза Алерт» и полицейские просят жителей города помочь с розыском 34-летней женщины. Глазырину Людмилу последний раз видели около 18.00 11 января 2020 года. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Сообщаются приметы пропавшей. Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, кудрявые темные волосы до плеч и зеленые глаза. Женщина была одета в голубой пуховик с капюшоном, серые штаны и розовую шапку. При себе имела белую кожаную сумку.

Любую информацию о Людмиле волонтеры просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Ранее «Комсомолка» сообщала о пропавшем в прошлом году Юрии Лаптеве. 59-летний мужчина до сих пор не найден.

ИСТОЧНИК KP.RU