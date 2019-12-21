2019-12-21T18:51:07+03:00
Общество

Внимание! В Кирове пропал мужчина

Его ищут уже почти десять дней
Александр МАКАРОВ
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Мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirovМужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медпомощи. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Поисковики отряда «Лиза Алерт» и УМВД по Кировской области просят кировчан помочь с поисками 59-летнего Юрия Лаптева. Последний раз мужчину видели 12 декабря 2019 года.

Приметы пропавшего: рост 170 см, среднее телосложение, короткие черные волосы с сединой и серые глаза. Он был одет в черную болоньевую куртку, синие джинсы, серый свитер, черные ботинки и зимнюю кепку. Также, мужчина может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

ВАЖНО

Любую информацию о пропавшем просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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