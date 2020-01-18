«Вятка» лишилась люксового вагона

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:11:13+03:00

Каждое купе рассчитано на двух пассажиров. Фото: пресс-служба ГЖД по Кировской области

Кировчане не оценили возможность проехать до Москвы за 18 тысяч

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Вагон класса «люкс» исключили из состава фирменного поезда «Вятка» и увезли в Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского региона ГЖД. С 9 ноября по 24 декабря 2019 года, поезд Киров-Москва с таким вагоном совершал рейсы в тестовом режиме.

В январе текущего года стало понятно, что такая услуга для Кировской области невостребованна. Стоимость проезда в одном купе начиналась от 18 864 рублей. По данным ГЖД, в люксовом вагоне за это время проехало всего 30 человек.

Вагон «люкс» имеет шесть купе на 12 мест, в каждом есть индивидуальный душ, туалет, умывальник и телевизор. Для ценных вещей имеется сейф, а для одежды шкаф. Также, в стоимость билета было включено горячее питание, постельное белье высокого качества, халат и санитарно-гигиенический набор.

ИСТОЧНИК KP.RU