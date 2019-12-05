Вагон класса «люкс» появился в фирменном поезде «Вятка»
Во время рабочей встречи губернатор Кировской области Игорь Васильев и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун обсудили возможность добавления в состав фирменного поезда «Вятка» вагона категории «Люкс». Региональное министерство транспорта проработало вопрос с ГЖД и «Федеральной пассажирской компанией».
И уже с 24 ноября в Москву можно съездить с повышенным комфортом. В вагоне всего шесть купе. Каждое – только для двух пассажиров. При этом в купе есть туалет с душевой кабиной и умывальником, аудиосистема с ЖК-монитором. Пассажиры могут воспользоваться шкафом для одежды и мини-сейфом. Кроме того, для них предусмотрены индивидуальные розетки. В каждом купе можно создать свой комфортный микроклимат – для этого предназначена индивидуальная сплит-система.
В купе есть все для комфортной поездки. Фото: пресс-служба ГЖД по Кировской области.
До 9 декабря вагон будет курсировать в тестовом режиме. Из Кирова в Москву в комфортабельном вагоне можно отправиться по четным числам, из столицы вернуться обратно – по нечетным.
После этого рассмотрят вопрос о включении вагона в состав поезда на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU