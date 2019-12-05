Вагон класса «люкс» появился в фирменном поезде «Вятка»

СЕГОДНЯ 16:49 2019-12-05T16:52:20+03:00

Каждое купе рассчитано на двух пассажиров. Фото: пресс-служба ГЖД по Кировской области.

В столицу сейчас можно съездить с большим комфортом

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Во время рабочей встречи губернатор Кировской области Игорь Васильев и начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Анатолий Лесун обсудили возможность добавления в состав фирменного поезда «Вятка» вагона категории «Люкс». Региональное министерство транспорта проработало вопрос с ГЖД и «Федеральной пассажирской компанией».

И уже с 24 ноября в Москву можно съездить с повышенным комфортом. В вагоне всего шесть купе. Каждое – только для двух пассажиров. При этом в купе есть туалет с душевой кабиной и умывальником, аудиосистема с ЖК-монитором. Пассажиры могут воспользоваться шкафом для одежды и мини-сейфом. Кроме того, для них предусмотрены индивидуальные розетки. В каждом купе можно создать свой комфортный микроклимат – для этого предназначена индивидуальная сплит-система.

В купе есть все для комфортной поездки. Фото: пресс-служба ГЖД по Кировской области.

До 9 декабря вагон будет курсировать в тестовом режиме. Из Кирова в Москву в комфортабельном вагоне можно отправиться по четным числам, из столицы вернуться обратно – по нечетным.

После этого рассмотрят вопрос о включении вагона в состав поезда на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU