С судьи Марата Чепурных могут досрочно снять полномочия

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:25:37+03:00

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В пятницу, 17 января, состоялось заседание совета судей по итогам проверки «дела Чепурных». Марата Чепурных хотели вызвать на заседание, однако он не выходил на связь и игнорировал звонки. В результате коллеги «пьяного» судьи приняли решение возбудить дисциплинарное производство. Ему грозит досрочное снятие полномочий.

Напомним, 6 октября прошлого года инспекторы ДПС остановили машину за рулем которой был судья Ленинского районного суда. Его задержали за управление в состоянии опьянения. Но судью быстро отпустили, а административный протокол оформили на его супругу. Якобы это она сидела за рулем. 7 ноября 2019 года Эльвиру Чепурных признал виновной мировой суд, но через 20 дней решение было отменено по заявлению прокурора.

ИСТОЧНИК KP.RU