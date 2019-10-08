Следователи проверят сотрудников ДПС, не привлекших к ответственности вероятно пьяного судью
Громкий инцидент, произошедший 6 октября на улице Спасской, привлек внимание СМИ, общественности, а также Следственного комитета.
- По словам авторов материалов, инспекторы ДПС остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, на пассажирском кресле сидела его жена, - сообщают в СУ СК России по Кировской области. - По словам очевидцев, после того, как автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, из-за руля вышел мужчина, девушка пересела на водительское место.
Результат этой «рокировки» уже известен - протокол составили на спутницу мужчины. А вот его самого отпустили.
Как сообщили следователи вчера, 7 октября, по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU