Следователи проверят сотрудников ДПС, не привлекших к ответственности вероятно пьяного судью

СЕГОДНЯ 10:13 2019-10-08T10:13:13+03:00

Очевидцы утверждают, что за рулем авто был человек, похожий на одного из судей Ленинского районного суда. Фото: vk.com/patrolkirov43

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Громкий инцидент, произошедший 6 октября на улице Спасской, привлек внимание СМИ, общественности, а также Следственного комитета.

- По словам авторов материалов, инспекторы ДПС остановили транспортное средство, за рулем которого находился мужчина с признаками алкогольного опьянения, на пассажирском кресле сидела его жена, - сообщают в СУ СК России по Кировской области. - По словам очевидцев, после того, как автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС, из-за руля вышел мужчина, девушка пересела на водительское место.

Результат этой «рокировки» уже известен - протокол составили на спутницу мужчины. А вот его самого отпустили.

Как сообщили следователи вчера, 7 октября, по данному факту проводится проверка и устанавливаются обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU